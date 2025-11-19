Госдеп США одобрил продажу Украине техники для Patriot на $105 млн

Документ направлен в Конгресс США.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектующих и услуг для поддержания боеготовности систем ПВО Patriot на сумму около 105 миллионов долларов. Об этом сообщило Агентство оборонного сотрудничества и безопасности (DSCA), направив соответствующее решение в Конгресс.

В пакет входят модернизация пусковых установок M901 до версии M903, классифицированные и неклассифицированные запасные части, техническая поддержка, обучение персонала и логистические услуги.

В Госдепе отметили, что продажа соответствует внешнеполитическим целям и национальной безопасности США, укрепляя обороноспособность Украины и способствуя стабильности и экономическому развитию Европы. Поддержка позволит Украине более самостоятельно обслуживать системы ПВО и эффективнее противодействовать текущим и будущим угрозам.

Основными подрядчиками будут RTX Corporation и Lockheed Martin. Для обучения и встреч в Украину временно направят пять представителей правительства США и до 15 представителей подрядчиков на срок до одного месяца.

В Госдепартаменте подчеркнули, что соглашение не повлияет на оборонную готовность США и не изменит военный баланс в регионе.

