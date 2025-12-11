  1. Суспільство
ПСП на дітей: як підтвердити, що право на підвищений дохід використовує лише один із батьків

07:54, 11 грудня 2025
Підтвердження здійснюється через заяву, у якій зазначають, що другий з батьків не користується підвищеним доходом для податкової соціальної пільги.
У Податковій службі нагадали правила, за якими один із батьків може скористатися підвищеним граничним розміром доходу, кратним кількості дітей, що дає право на податкову соціальну пільгу (ПСП). Водночас виникає питання: як підтвердити, що другий з подружжя не користується цим правом?

Податковий кодекс встановлює, що ПСП застосовується лише за одним місцем роботи платника. Для цього працівник подає роботодавцю заяву про застосування пільги, у якій самостійно визначає місце її використання.

Якщо платник податку має право на ПСП на дітей, граничний розмір доходу для одного з батьків збільшується пропорційно їх кількості. Але скористатися цим правом може лише один із подружжя.

Порядок подання документів для отримання ПСП передбачає подання заяви за формою, яку раніше затверджувала ДПА України. Хоча наказ, що встановлював цю форму, втратив чинність, Податковий кодекс не містить обмежень щодо формату заяви. Тому роботодавцю можна подати заяву у довільній формі, орієнтуючись на попередній зразок.

Головна умова: у заяві необхідно чітко зазначити, що чоловік або дружина платника податку не користується правом на збільшений граничний розмір доходу, який дає можливість застосувати ПСП на дітей.

Саме ця інформація і є підтвердженням для роботодавця, що підвищений розмір доходу застосовує один з батьків, а другий — ні.

діти податкова пільги ДПС податки

