НСЛ на детей: как подтвердить, что право на повышенный доход использует только один из родителей

Подтверждение осуществляется через заявление, в котором указывают, что второй из родителей не пользуется повышенным доходом для налоговой социальной льготы.

В Налоговой службе напомнили правила, согласно которым один из родителей может воспользоваться повышенным предельным размером дохода, кратным количеству детей, что дает право на налоговую социальную льготу (НСЛ). В то же время возникает вопрос: как подтвердить, что второй из супругов не пользуется этим правом?

Налоговый кодекс устанавливает, что НСЛ применяется только по одному месту работы плательщика. Для этого работник подает работодателю заявление о применении льготы, в котором самостоятельно определяет место её использования.

Если плательщик налога имеет право на НСЛ на детей, предельный размер дохода для одного из родителей увеличивается пропорционально их количеству. Но воспользоваться этим правом может только один из супругов.

Порядок подачи документов для получения НСЛ предусматривает подачу заявления по форме, которую ранее утверждала ГНА Украины. Хотя приказ, устанавливавший эту форму, утратил силу, Налоговый кодекс не содержит ограничений относительно формата заявления. Поэтому работодателю можно подать заявление в произвольной форме, ориентируясь на предыдущий образец.

Главное условие: в заявлении необходимо чётко указать, что муж или жена плательщика налога не пользуется правом на увеличенный предельный размер дохода, который позволяет применять НСЛ на детей.

Именно эта информация и является подтверждением для работодателя, что повышенный размер дохода использует один из родителей, а второй — нет.

