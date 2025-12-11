Біля Львова невідомий дрон влучив у будинок, хоч тривоги в регіоні не було: основна версія — замах

Дрон поцілив у приватний будинок у Сокільниках, пошкодивши житлові приміщення.

На Львівщині у селі Сокільники невідомий дрон влучив у будинок. В той час не було оголошено повітряної тривоги. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, близько 4 години ранку до поліції надійшло повідомлення про характерні звуки та пошкодження будівлі. На місці інциденту правоохоронці виявили сліди влучання безпілотника.

За інформацією поліції, унаслідок події ніхто не постраждав. Проте пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень. На місці працюють усі профільні служби, фахівці документують руйнування та збирають речові докази.

За попередніми даними видання ZAXID.NET, дрон міг бути запущений зловмисниками цілеспрямовано по цьому будинку. Ймовірність участі ворожого безпілотника відкидається, оскільки в цей час у Львівській області не оголошували повітряну тривогу. Основна робоча версія слідства — замах на вбивство.

Деталі події наразі встановлюються.

