  1. В Україні

Біля Львова невідомий дрон влучив у будинок, хоч тривоги в регіоні не було: основна версія — замах

09:42, 11 грудня 2025
Дрон поцілив у приватний будинок у Сокільниках, пошкодивши житлові приміщення.
Біля Львова невідомий дрон влучив у будинок, хоч тривоги в регіоні не було: основна версія — замах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині у селі Сокільники невідомий дрон влучив у будинок. В той час не було оголошено повітряної тривоги. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, близько 4 години ранку до поліції надійшло повідомлення про характерні звуки та пошкодження будівлі. На місці інциденту правоохоронці виявили сліди влучання безпілотника.

За інформацією поліції, унаслідок події ніхто не постраждав. Проте пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень. На місці працюють усі профільні служби, фахівці документують руйнування та збирають речові докази.

За попередніми даними видання ZAXID.NET, дрон міг бути запущений зловмисниками цілеспрямовано по цьому будинку. Ймовірність участі ворожого безпілотника відкидається, оскільки в цей час у Львівській області не оголошували повітряну тривогу. Основна робоча версія слідства — замах на вбивство.

Деталі події наразі встановлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція поліція Львів

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головний сервісний центр МВС пояснив, яке авто вважається новим в його розумінні

У термінології сервісних центрів МВС «нове авто» — це виключно автомобіль із салону, який раніше ще ніколи не мав реєстрації.

Онлайн vs офлайн: Верховний Суд визначив межі відповідальності за пропуск строку на апеляцію

Дотримання процесуальних строків оскарження залежить не від обраного формату подання, а від належної процесуальної дисципліни сторін.

Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]