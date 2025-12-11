Возле Львова неизвестный дрон попал в дом, хотя тревоги в регионе не было: основная версия — покушение

Дрон попал в частный дом в Сокольниках, повредив жилые помещения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине в селе Сокольники неизвестный дрон попал в дом. В то время не была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает полиция региона.

Так, около 4 часов утра в полицию поступило сообщение о характерных звуках и повреждении здания. На месте инцидента правоохранители обнаружили следы попадания беспилотника.

По информации полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Однако повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений. На месте работают все профильные службы, специалисты документируют разрушения и собирают вещественные доказательства.

По предварительным данным издания ZAXID.NET, дрон мог быть запущен злоумышленниками целенаправленно по этому дому. Вероятность участия вражеского беспилотника исключается, поскольку в это время во Львовской области не объявляли воздушную тревогу. Основная рабочая версия следствия — покушение на убийство.

Детали происшествия сейчас устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.