Возле Львова неизвестный дрон попал в дом, хотя тревоги в регионе не было: основная версия — покушение

09:42, 11 декабря 2025
Дрон попал в частный дом в Сокольниках, повредив жилые помещения.
Возле Львова неизвестный дрон попал в дом, хотя тревоги в регионе не было: основная версия — покушение
На Львовщине в селе Сокольники неизвестный дрон попал в дом. В то время не была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает полиция региона.

Так, около 4 часов утра в полицию поступило сообщение о характерных звуках и повреждении здания. На месте инцидента правоохранители обнаружили следы попадания беспилотника.

По информации полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Однако повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений. На месте работают все профильные службы, специалисты документируют разрушения и собирают вещественные доказательства.

По предварительным данным издания ZAXID.NET, дрон мог быть запущен злоумышленниками целенаправленно по этому дому. Вероятность участия вражеского беспилотника исключается, поскольку в это время во Львовской области не объявляли воздушную тревогу. Основная рабочая версия следствия — покушение на убийство.

Детали происшествия сейчас устанавливаются.

Национальная полиция полиция Львов

