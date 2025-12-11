Возле Львова неизвестный дрон попал в дом, хотя тревоги в регионе не было: основная версия — покушение
На Львовщине в селе Сокольники неизвестный дрон попал в дом. В то время не была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает полиция региона.
Так, около 4 часов утра в полицию поступило сообщение о характерных звуках и повреждении здания. На месте инцидента правоохранители обнаружили следы попадания беспилотника.
По информации полиции, в результате происшествия никто не пострадал. Однако повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений. На месте работают все профильные службы, специалисты документируют разрушения и собирают вещественные доказательства.
По предварительным данным издания ZAXID.NET, дрон мог быть запущен злоумышленниками целенаправленно по этому дому. Вероятность участия вражеского беспилотника исключается, поскольку в это время во Львовской области не объявляли воздушную тревогу. Основная рабочая версия следствия — покушение на убийство.
Детали происшествия сейчас устанавливаются.
