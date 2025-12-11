Українська відповідь на мирний план США включає нові ідеї щодо вирішення таких питань, як території та ЗАЕС, – Axios

Україна передала США офіційну відповідь на проєкт мирного плану Трампа.

Україна офіційно передала адміністрації Дональда Трампа свою відповідь на останній варіант американського мирного плану. Як пише Axios, пр це повідомили українські та американські посадовці.

Зазначається, Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що очікує на позицію Києва, підкресливши: «Дехто каже, що ми ближче до миру, ніж будь-коли».

За інформацією видання, Секретар Ради національної безпеки і оборони України та головний переговорник Рустем Умєров направив документ із пропозиціями Джареду Кушнеру — раднику Трампа.

За інформацією Axios, український посадовець повідомив, що документ містить коментарі та правки, необхідні для того, щоб план став «реалістичним і таким, що може бути виконаний».

Перед передачею відповіді Київ кілька днів консультувався з ключовими європейськими союзниками — Францією, Німеччиною та Великою Британією.

За словами співрозмовника Axios, українська сторона також запропонувала нові підходи до вирішення найчутливіших питань, включно з темою тимчасово окупованих територій і Запорізькою атомною електростанцією.

У середу Президент Трамп провів телефонну розмову з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Після переговорів він заявив, що дискусія щодо України була «досить жорсткою» та додав, що європейські партнери запропонували організувати зустріч за участі нього та Президента Володимира Зеленського вже найближчими вихідними в Європі.

Що далі

Український високопосадовець повідомив, що вже у четвер відбудеться віртуальна зустріч представників військового командування України та США. На ній планують продовжити обговорення окремих положень мирного плану та уточнити позиції сторін щодо ключових пунктів документа.

