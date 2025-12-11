  1. В Украине

Украинский ответ на мирный план США включает новые идеи по решению таких вопросов, как территории и ЗАЭС, – Axios

10:00, 11 декабря 2025
Украина передала США официальный ответ на проект мирного плана Трампа.
Украинский ответ на мирный план США включает новые идеи по решению таких вопросов, как территории и ЗАЭС, – Axios
Фото: Ludovic Marin
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина официально передала администрации Дональда Трампа свой ответ на последний вариант американского мирного плана. Как пишет Axios, об этом сообщили украинские и американские должностные лица.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что ожидает позицию Киева, подчеркнув: «Некоторые говорят, что мы ближе к миру, чем когда-либо».

По информации издания, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и главный переговорщик Рустем Умеров направил документ с предложениями Джареду Кушнеру — советнику Трампа.

По данным Axios, украинский чиновник сообщил, что документ содержит комментарии и правки, необходимые для того, чтобы план стал «реалистичным и таким, который можно выполнить».

Перед передачей ответа Киев несколько дней консультировался с ключевыми европейскими союзниками — Францией, Германией и Великобританией.

По словам собеседника Axios, украинская сторона также предложила новые подходы к решению наиболее чувствительных вопросов, включая тему временно оккупированных территорий и Запорожской атомной электростанции.

В среду президент Трамп провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии и Великобритании. После переговоров он заявил, что дискуссия по Украине была «довольно жесткой» и добавил, что европейские партнеры предложили организовать встречу с его участием и участием Президента Владимира Зеленского уже в ближайшие выходные в Европе.

Что дальше

Украинский высокопоставленный чиновник сообщил, что уже в четверг состоится виртуальная встреча представителей военного командования Украины и США. На ней планируют продолжить обсуждение отдельных положений мирного плана и уточнить позиции сторон по ключевым пунктам документа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина война переговоры

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Главный сервисный центр МВД пояснил, какое авто считается новым в его понимании

В терминологии сервисных центров МВД «новый автомобиль» — это исключительно автомобиль из салона, который ранее никогда не был нигде зарегистрирован.

Онлайн vs офлайн: Верховный Суд определил пределы ответственности за пропуск срока на апелляцию

Соблюдение процессуальных сроков обжалования зависит не от выбранного формата подачи, а от надлежащей процессуальной дисциплины сторон.

Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]