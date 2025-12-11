Украинский ответ на мирный план США включает новые идеи по решению таких вопросов, как территории и ЗАЭС, – Axios

Украина передала США официальный ответ на проект мирного плана Трампа.

Украина официально передала администрации Дональда Трампа свой ответ на последний вариант американского мирного плана. Как пишет Axios, об этом сообщили украинские и американские должностные лица.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп накануне заявил, что ожидает позицию Киева, подчеркнув: «Некоторые говорят, что мы ближе к миру, чем когда-либо».

По информации издания, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и главный переговорщик Рустем Умеров направил документ с предложениями Джареду Кушнеру — советнику Трампа.

По данным Axios, украинский чиновник сообщил, что документ содержит комментарии и правки, необходимые для того, чтобы план стал «реалистичным и таким, который можно выполнить».

Перед передачей ответа Киев несколько дней консультировался с ключевыми европейскими союзниками — Францией, Германией и Великобританией.

По словам собеседника Axios, украинская сторона также предложила новые подходы к решению наиболее чувствительных вопросов, включая тему временно оккупированных территорий и Запорожской атомной электростанции.

В среду президент Трамп провел телефонный разговор с лидерами Франции, Германии и Великобритании. После переговоров он заявил, что дискуссия по Украине была «довольно жесткой» и добавил, что европейские партнеры предложили организовать встречу с его участием и участием Президента Владимира Зеленского уже в ближайшие выходные в Европе.

Что дальше

Украинский высокопоставленный чиновник сообщил, что уже в четверг состоится виртуальная встреча представителей военного командования Украины и США. На ней планируют продолжить обсуждение отдельных положений мирного плана и уточнить позиции сторон по ключевым пунктам документа.

