Фіскальний чек без обов’язкових реквізитів: які штрафи загрожують бізнесу

Відсутність хоча б одного обов’язкового реквізиту робить фіскальний чек недійсним і тягне за собою значні фінансові санкції для підприємців.

Фіскальний чек, що видається покупцю, повинен містити всі обов’язкові реквізити. Порушення цієї вимоги прирівнюється до невидачі розрахункового документа і тягне за собою фінансові санкції. Про це нагадує Податкова служба.

Форма та зміст фіскальних чеків визначені Положенням № 13 Міністерства фінансів.

Документ має містити назву й адресою господарської одиниці, перелік товарів чи послуг, їх вартість, ставки податків, а також коди товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, якщо це передбачено законодавством. Для продавців підакцизних товарів діють додаткові вимоги: чек повинен містити окремий рядок з даними про акцизний податок.

Якщо у фіскальному чеку відсутній хоча б один обов’язковий реквізит, він не вважається розрахунковим документом. Це означає, що підприємець фактично порушує правила здійснення розрахункових операцій.

Закон №265 прямо встановлює відповідальність за такі порушення:

– 100% вартості проданих товарів чи наданих послуг — за перше порушення;

– 150% вартості — за кожне наступне.

Водночас закон містить тимчасові норми щодо звільнення від відповідальності. Підприємці не штрафуються за порушення, допущені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, за винятком операцій з підакцизними товарами, валютою та азартними іграми. Починаючи з 1 жовтня 2023 року, звільнення від штрафів діє для бізнесу, що працює на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій або тимчасової окупації — до моменту припинення таких обставин.

Адміністративна відповідальність передбачена і для посадових осіб підприємств — її застосовують контролюючі органи згідно зі статтею 155-1 Кодексу про адмінправопорушення.

