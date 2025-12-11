  1. В Україні

Фіскальний чек без обов’язкових реквізитів: які штрафи загрожують бізнесу

07:36, 11 грудня 2025
Відсутність хоча б одного обов’язкового реквізиту робить фіскальний чек недійсним і тягне за собою значні фінансові санкції для підприємців.
Фіскальний чек без обов’язкових реквізитів: які штрафи загрожують бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Фіскальний чек, що видається покупцю, повинен містити всі обов’язкові реквізити. Порушення цієї вимоги прирівнюється до невидачі розрахункового документа і тягне за собою фінансові санкції. Про це нагадує Податкова служба.

Форма та зміст фіскальних чеків визначені Положенням № 13 Міністерства фінансів.

Документ має містити назву й адресою господарської одиниці, перелік товарів чи послуг, їх вартість, ставки податків, а також коди товарних підкатегорій згідно з УКТ ЗЕД, якщо це передбачено законодавством. Для продавців підакцизних товарів діють додаткові вимоги: чек повинен містити окремий рядок з даними про акцизний податок.

Якщо у фіскальному чеку відсутній хоча б один обов’язковий реквізит, він не вважається розрахунковим документом. Це означає, що підприємець фактично порушує правила здійснення розрахункових операцій.

Закон №265 прямо встановлює відповідальність за такі порушення:

– 100% вартості проданих товарів чи наданих послуг — за перше порушення;

– 150% вартості — за кожне наступне.

Водночас закон містить тимчасові норми щодо звільнення від відповідальності. Підприємці не штрафуються за порушення, допущені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, за винятком операцій з підакцизними товарами, валютою та азартними іграми. Починаючи з 1 жовтня 2023 року, звільнення від штрафів діє для бізнесу, що працює на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій або тимчасової окупації — до моменту припинення таких обставин.

Адміністративна відповідальність передбачена і для посадових осіб підприємств — її застосовують контролюючі органи згідно зі статтею 155-1 Кодексу про адмінправопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін несподівано змінив правила бронювання: нові строки, ліміти та підстави для анулювання відстрочок

Уряд запровадив нові норми та прискорив процедури бронювання для критично важливих підприємств.

НКРЕКП вийде з-під контролю Кабміну та Президента: які зміни пропонує законопроєкт 14282

В Україні пропонують зміни в роботі Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг.

КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконанні рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]