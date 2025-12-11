  1. В Украине

Фискальный чек без обязательных реквизитов: какие штрафы грозят бизнесу

07:36, 11 декабря 2025
Отсутствие хотя бы одного обязательного реквизита делает фискальный чек недействительным и влечет за собой значительные финансовые санкции для предпринимателей.
Фискальный чек без обязательных реквизитов: какие штрафы грозят бизнесу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Фискальный чек, который выдается покупателю, должен содержать все обязательные реквизиты. Нарушение этого требования приравнивается к невыдаче расчетного документа и влечет за собой финансовые санкции. Об этом напоминает Налоговая служба.

Форма и содержание фискальных чеков определены Положением № 13 Министерства финансов.

Документ должен содержать название и адрес хозяйственной единицы, перечень товаров или услуг, их стоимость, ставки налогов, а также коды товарных подкатегорий согласно УКТ ВЭД, если это предусмотрено законодательством. Для продавцов подакцизных товаров действуют дополнительные требования: чек должен содержать отдельную строку с данными об акцизном налоге.

Если в фискальном чеке отсутствует хотя бы один обязательный реквизит, он не считается расчетным документом. Это означает, что предприниматель фактически нарушает правила осуществления расчетных операций.

Закон №265 прямо устанавливает ответственность за такие нарушения:

– 100% стоимости проданных товаров или предоставленных услуг — за первое нарушение;

– 150% стоимости — за каждое последующее.

В то же время закон содержит временные нормы об освобождении от ответственности. Предприниматели не штрафуются за нарушения, допущенные в период с 1 января 2022 года до 1 октября 2023 года, за исключением операций с подакцизными товарами, валютой и азартными играми. Начиная с 1 октября 2023 года, освобождение от штрафов действует для бизнеса, работающего на территориях активных боевых действий, возможных боевых действий или временной оккупации — до момента прекращения таких обстоятельств.

Административная ответственность предусмотрена и для должностных лиц предприятий — ее применяют контролирующие органы согласно статье 155-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес налоговая ГНС налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин неожиданно изменил правила бронирования: новые сроки, лимиты и основания для аннулирования отсрочек

Правительство ввело новые нормы и ускорило процедуры бронирования для критически важных предприятий.

НКРЭКП выйдет из-под контроля Кабмина и Президента: какие изменения предлагает законопроект 14282

В Украине предлагают изменения в работе Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг

КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]