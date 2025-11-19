Агентство відновлення запустить дашборд із даними про закупівлі для захисту критичної інфраструктури

Інформація оновлюватиметься щотижня, і кожен зможе перевірити, які матеріали закуплені та за якою ціною.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури оголосило про запуск нового дашборда, на якому відображатиметься інформація щодо закупівель матеріалів для виконання робіт із захисту об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив заступник голови Агентства Юрій Сверба.

За його словами, мета проєкту — забезпечити максимальну прозорість витрат, а інформація оновлюватиметься щотижня, і кожен зможе перевірити, які матеріали закуплені та за якою ціною

«Логіка максимально проста — не приховувати жодної інформації щодо вартості матеріалів і в реальному часі відображати на дашборді всі закупівлі у межах відповідних договорів між генеральним підрядником і постачальником», — зазначив Сверба.

На дашборд вноситимуть дані про вартість основних будівельних матеріалів. Згодом, після проведення експертиз і затвердження, оприлюднять і всі зведені кошториси.

Водночас Сверба наголосив, що частина інформації буде обмеженою з метою безпеки.

