Агентство восстановления запустит дашборд с данными о закупках для защиты критической инфраструктуры

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры объявило о запуске нового дашборда, на котором будет отображаться информация о закупках материалов для выполнения работ по защите объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель главы Агентства Юрий Сверба.

По его словам, цель проекта — обеспечить максимальную прозрачность расходов, а информация будет обновляться еженедельно, и каждый сможет проверить, какие материалы закуплены и по какой цене.

«Логика максимально проста — не скрывать никакой информации о стоимости материалов и в реальном времени отображать на дашборде все закупки в рамках соответствующих договоров между генеральным подрядчиком и поставщиком», — отметил Сверба.

На дашборд будут вноситься данные о стоимости основных строительных материалов. Впоследствии, после проведения экспертиз и утверждения, будут опубликованы и все сводные сметы.

В то же время Сверба подчеркнул, что часть информации будет ограниченной в целях безопасности.

