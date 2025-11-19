Агентство восстановления запустит дашборд с данными о закупках для защиты критической инфраструктуры
Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры объявило о запуске нового дашборда, на котором будет отображаться информация о закупках материалов для выполнения работ по защите объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель главы Агентства Юрий Сверба.
По его словам, цель проекта — обеспечить максимальную прозрачность расходов, а информация будет обновляться еженедельно, и каждый сможет проверить, какие материалы закуплены и по какой цене.
«Логика максимально проста — не скрывать никакой информации о стоимости материалов и в реальном времени отображать на дашборде все закупки в рамках соответствующих договоров между генеральным подрядчиком и поставщиком», — отметил Сверба.
На дашборд будут вноситься данные о стоимости основных строительных материалов. Впоследствии, после проведения экспертиз и утверждения, будут опубликованы и все сводные сметы.
В то же время Сверба подчеркнул, что часть информации будет ограниченной в целях безопасности.
