Конкурс до Одеського апеляційного суду: на одного кандидата очікує співбесіда

ВККС оголосила результати оцінювання трьох кандидатів до Одеського апеляційного суду.

Фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила результати кваліфоцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Варакіна Наталія Борисівна - 715,1 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Гайдай Яніна Федорівна - 401,1 (не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Присакар Олександр Якович - оголошено перерву в розгляді питання.

Як відомо, 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 4 кандидатами: 3 кандидатів – не підтвердили здатності здійснювати правосуддя, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.

