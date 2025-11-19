Конкурс до Одеського апеляційного суду: на одного кандидата очікує співбесіда
Вища кваліфікаційна комісія суддів визначила результати кваліфоцінювання трьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді.
За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:
Варакіна Наталія Борисівна - 715,1 бала (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);
Гайдай Яніна Федорівна - 401,1 (не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);
Присакар Олександр Якович - оголошено перерву в розгляді питання.
Як відомо, 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.
Загалом проведено співбесіди з 4 кандидатами: 3 кандидатів – не підтвердили здатності здійснювати правосуддя, з 1 кандидатом співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії.
