Конкурс в Одесский апелляционный суд: одного кандидата ожидает собеседование

ВККС объявила результаты оценивания кандидатов в Одесский апелляционный суд

Фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей определила результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Варакина Наталия Борисовна – 715,1 балла (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Гайдай Янина Федоровна – 401,1 (не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Присакар Александр Яковлевич – объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.

Как известно, 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 4 кандидатами: 3 кандидата – не подтвердили способности осуществлять правосудие, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.

Фото: ВККС

