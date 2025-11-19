Конкурс в Одесский апелляционный суд: одного кандидата ожидает собеседование
Высшая квалификационная комиссия судей определила результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде.
По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:
Варакина Наталия Борисовна – 715,1 балла (внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Гайдай Янина Федоровна – 401,1 (не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);
Присакар Александр Яковлевич – объявлен перерыв в рассмотрении вопроса.
Как известно, 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.
В целом проведены собеседования с 4 кандидатами: 3 кандидата – не подтвердили способности осуществлять правосудие, с 1 кандидатом собеседование состоится в пленарном составе Комиссии.
Фото: ВККС
