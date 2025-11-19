  1. Судова практика
Жінка з Тернопільщини під час TikTok-ефіру обзивала своїх дітей — що вирішив суд

14:52, 19 листопада 2025
Суд встановив, що під час трансляції в TikTok жінка нецензурно ображала дітей, та виніс їй попередження і зобов’язав сплатити судовий збір.
На Тернопільщині судили жінку, яка під час прямої трансляції в TikTоk обзивала своїх дітей. Постанову в справі №598/2200/25 ухвалив Збаразький районний суд Тернопільської області.

Суд встановив, що жінка ухилилася від виконання передбачених ст. 150 Сімейного кодексу України обов`язків щодо виховання своїх неповнолітніх дітей, а саме ображала дітей нецензурними словами під час трансляції в Tik-Tok.

До суду обвинувачена не з’явилась. Однак її провину підтвердили відеозапис, протокол та акти обстеження умов проживання.

Таким чином, в діях  жінки є склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.184 КУпАП, за ознаками ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов`язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

Проаналізувавши матеріали справи, суд попередив жінку про недопущення вчинення в подальшому адміністративних правопорушень.

Також з обвинуваченої стягнули в користь держави 605,60 грн судового збору.

На дану постанову може бути подана апеляційна скарга до Тернопільського апеляційного суду протягом десяти днів з дня винесення постанови.

