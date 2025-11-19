Женщина из Тернопольщины во время TikTok-эфира оскорбляла своих детей — что решил суд

Суд установил, что во время трансляции в TikTok женщина нецензурно оскорбляла детей, вынес ей предупреждение и обязал оплатить судебный сбор.

На Тернопольщине судили женщину, которая во время прямой трансляции в TikTok оскорбляла своих детей. Постановление по делу №598/2200/25 вынес Збаражский районный суд Тернопольской области.

Суд установил, что женщина уклонилась от выполнения предусмотренных ст. 150 Семейного кодекса Украины обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей, а именно — оскорбляла детей нецензурными словами во время трансляции в TikTok.

В суд обвиняемая не явилась. Однако ее вину подтвердили видеозапись, протокол и акты обследования условий проживания.

Таким образом, в действиях женщины имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.184 КУоАП, по признакам уклонения родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей.

Проанализировав материалы дела, суд предупредил женщину о недопущении совершения в дальнейшем административных правонарушений.

Также с обвиняемой взыскали в пользу государства 605,60 грн судебного сбора.

На данное постановление может быть подана апелляционная жалоба в Тернопольский апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения постановления.

