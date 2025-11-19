  1. В Україні

Україна вже отримала всі обіцяні системи ППО Skynex від Німеччини

15:44, 19 листопада 2025
В Україні працює 4 системи ППО Skynex.
Україна вже отримала всі обіцяні системи ППО Skynex від Німеччини
Фото: Rheinmetall
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що всі чотири обіцяні урядом Німеччини системи протиповітряної оборони Skynex вже доправлені в Україну, а незабаром надійде також система Skyranger, пише портал German Aid to Ukraine.

Система Skynex виробництва Rheinmetall є одним із найсучасніших та найефективніших зенітних рішень, які зараз використовуються для перехоплення російських безпілотників та інших об'єктів в Україні.

Вона складається з системи управління боєм Oerlikon Skymaster, тактичного радіолокаційного пристрою збору даних Oerlikon X-TAR3D, а також має до чотирьох зенітних гармат Oerlikon Revolver Gun Mk3. Вона здатна контролювати повітряний простір у радіусі до 50 кілометрів і вражати цілі в радіусі 4 кілометри.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина Україна ППО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]