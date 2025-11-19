Україна вже отримала всі обіцяні системи ППО Skynex від Німеччини

В Україні працює 4 системи ППО Skynex.

Фото: Rheinmetall

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що всі чотири обіцяні урядом Німеччини системи протиповітряної оборони Skynex вже доправлені в Україну, а незабаром надійде також система Skyranger, пише портал German Aid to Ukraine.

Система Skynex виробництва Rheinmetall є одним із найсучасніших та найефективніших зенітних рішень, які зараз використовуються для перехоплення російських безпілотників та інших об'єктів в Україні.

Вона складається з системи управління боєм Oerlikon Skymaster, тактичного радіолокаційного пристрою збору даних Oerlikon X-TAR3D, а також має до чотирьох зенітних гармат Oerlikon Revolver Gun Mk3. Вона здатна контролювати повітряний простір у радіусі до 50 кілометрів і вражати цілі в радіусі 4 кілометри.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.