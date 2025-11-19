Украина уже получила все обещанные системы ПВО Skynex от Германии

В Украине работает 4 системы ПВО Skynex.

Фото: Rheinmetall

Генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что все четыре обещанные правительством Германии системы противовоздушной обороны Skynex уже доставлены в Украину, а в скором времени поступит также система Skyranger, пишет портал German Aid to Ukraine.

Система Skynex производства Rheinmetall является одним из самых современных и эффективных зенитных решений, которые используются для перехвата российских беспилотников и других объектов в Украине.

Она состоит из системы управления боем Oerlikon Skymaster, тактического радиолокационного устройства сбора данных Oerlikon X-TAR3D, а также имеет до четырех зенитных орудий Oerlikon Revolver Gun Mk3. Она способна контролировать воздушное пространство в радиусе до 50 км и поражать цели в радиусе 4 километра.

