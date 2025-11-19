  1. В Україні

Син мера Умані Плетньов програвав у казино соцвиплати, які оформив за фіктивну інвалідність — НПУ

16:01, 19 листопада 2025
Назару Плетньову повідомлено про підозру в шахрайстві.
Син мера Умані Плетньов програвав у казино соцвиплати, які оформив за фіктивну інвалідність — НПУ
Фото: Нацполіція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сину мера Умані Ірини ПлетньовоїНазару Плетньову — повідомлено про підозру в шахрайстві. За інформацією поліції, він без медичних підстав оформив собі другу групу інвалідності пожиттєво та отримував додаткові соціальні виплати.

Хоча в Нацполіції не зазначають прізвища підозрюваного, їх надала «Українська правда».

За даними правоохоронців, для оформлення інвалідності Плетньов за попередньою змовою з окремими медпрацівниками підробив направлення на МСЕК. На його підставі комісія безпідставно встановила йому другу групу інвалідності. Поліція вже анулювала цю інвалідність.

Крім того, чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував додаткові виплати.

Слідство встановило, що більшість отриманих коштів він програв в онлайн-казино.

Під час обшуків вилучено підроблені документи, матеріали МСЕК та банківські дані. Судово-медична експертиза підтвердила відсутність підстав для інвалідності.

Плетньову повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство). Перевіряється причетність медичних працівників до схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Умань підозрюваний ВПО інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада вимагає кадрових чисток після «плівок Міндіча»: заклик звільнити Умєрова та Єрмака

Скандал із «плівками Міндіча»: Рада вимагає від Президента і Кабміну рішучих дій.

Делегація Міністерства юстиції Франції провела в Києві зустріч із Комітетом ВРУ з питань інтеграції до ЄС

Французькі представники обговорили з українськими парламентарями правові аспекти євроінтеграції та ризики, пов’язані з навантаженням на законодавчу систему.

Роботодавців зобов’яжуть виплачувати середній заробіток працівникам, які вимушено не виконували роботу через бойові дії або інші форс-мажорні обставини

Як судова практика знайшла прогалину в законодастві про оплату праці і як парламентарі намагаються врегулювати проблему.

Двічі переміг ПФУ: у Харкові колишній військовий повторно виграв позов і повернув десятки тисяч недоплачених гривень

Харківський пенсіонер домігся справедливості у двох судах, довівши протиправність обмеження пенсії максимальним розміром.

Практика застосування форс-мажорних обставин знов зміниться: КГС ВС передав спірне питання на розгляд об'єднаної палати

У центрі спору питання про те, чи можуть компанії посилатися на форс-мажор, якщо сертифікат ТПП подано пізніше, ніж передбачено договором.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]