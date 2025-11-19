Син мера Умані Плетньов програвав у казино соцвиплати, які оформив за фіктивну інвалідність — НПУ

Назару Плетньову повідомлено про підозру в шахрайстві.

Фото: Нацполіція

Сину мера Умані Ірини Плетньової — Назару Плетньову — повідомлено про підозру в шахрайстві. За інформацією поліції, він без медичних підстав оформив собі другу групу інвалідності пожиттєво та отримував додаткові соціальні виплати.

Хоча в Нацполіції не зазначають прізвища підозрюваного, їх надала «Українська правда».

За даними правоохоронців, для оформлення інвалідності Плетньов за попередньою змовою з окремими медпрацівниками підробив направлення на МСЕК. На його підставі комісія безпідставно встановила йому другу групу інвалідності. Поліція вже анулювала цю інвалідність.

Крім того, чоловік незаконно оформив статус ВПО та отримував додаткові виплати.

Слідство встановило, що більшість отриманих коштів він програв в онлайн-казино.

Під час обшуків вилучено підроблені документи, матеріали МСЕК та банківські дані. Судово-медична експертиза підтвердила відсутність підстав для інвалідності.

Плетньову повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство). Перевіряється причетність медичних працівників до схеми.

