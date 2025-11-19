Сын мэра Умани Плетнев проигрывал в казино соцвыплаты, которые оформил за фиктивную инвалидность — НПУ

Назару Плетневу сообщено о подозрении в мошенничестве.

Фото: Нацполиция

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сыну мэра Умани Ирины Плетневой — Назару Плетневу — сообщено о подозрении в мошенничестве. По информации полиции, он без медицинских оснований оформил себе вторую группу инвалидности пожизненно и получал дополнительные социальные выплаты.

Хотя в Нацполиции не указывают фамилию подозреваемого, ее предоставила «Украинская правда».

По данным провоохранителей, для оформления инвалидности Плетнев по предварительному сговору с отдельными медработниками подделал направление на МСЭК. На его основании комиссия безосновательно установила ему вторую группу инвалидности. Полиция уже аннулировала эту инвалидность.

Кроме того, мужчина незаконно оформил статус ВПЛ и получал дополнительные выплаты.

Следствие установило, что большую часть полученных средств он проиграл в онлайн-казино.

Во время обысков изъяты поддельные документы, материалы МСЭК и банковские данные. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила отсутствие оснований для инвалидности.

Плетневу сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Проверяется причастность медицинских работников к схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.