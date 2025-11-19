  1. В Украине

Сын мэра Умани Плетнев проигрывал в казино соцвыплаты, которые оформил за фиктивную инвалидность — НПУ

16:01, 19 ноября 2025
Назару Плетневу сообщено о подозрении в мошенничестве.
Сын мэра Умани Плетнев проигрывал в казино соцвыплаты, которые оформил за фиктивную инвалидность — НПУ
Фото: Нацполиция
Сыну мэра Умани Ирины ПлетневойНазару Плетневу — сообщено о подозрении в мошенничестве. По информации полиции, он без медицинских оснований оформил себе вторую группу инвалидности пожизненно и получал дополнительные социальные выплаты.

Хотя в Нацполиции не указывают фамилию подозреваемого, ее предоставила «Украинская правда».

По данным провоохранителей, для оформления инвалидности Плетнев по предварительному сговору с отдельными медработниками подделал направление на МСЭК. На его основании комиссия безосновательно установила ему вторую группу инвалидности. Полиция уже аннулировала эту инвалидность.

Кроме того, мужчина незаконно оформил статус ВПЛ и получал дополнительные выплаты.

Следствие установило, что большую часть полученных средств он проиграл в онлайн-казино.

Во время обысков изъяты поддельные документы, материалы МСЭК и банковские данные. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила отсутствие оснований для инвалидности.

Плетневу сообщено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Проверяется причастность медицинских работников к схеме.

полиция Умань подозреваемый ВПЛ инвалидность

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

