Roblox заборонить дітям спілкуватися з дорослими незнайомцями через хвилю позовів у США
Онлайн-платформа Roblox оголосила про нові правила безпеки: вже з наступного місяця діти більше не зможуть листуватися з дорослими або значно старшими підлітками, з якими вони не знайомі в реальному житті. Про це повідомляє The Guardian.
Це рішення стало відповіддю на низку нових позовів у США, де компанію звинувачують у тому, що платформа використовується хижаками для грумінгу дітей — інколи навіть семирічних.
Раніше повідомлялося, що Техас подав позов проти Roblox, звинувативши компанію у допущенні експлуатації дітей та введенні батьків в оману щодо безпеки платформи.
Що зміниться
Roblox впроваджує систему розпізнавання віку за допомогою аналізу обличчя.
Вона визначатиме вікову групу користувача й дозволятиме чат лише з однолітками або близькими за віком:
- до 9 років
- 9–12
- 13–15
- 16–17
- 18–20
- 21+
Наприклад, 12-річний користувач зможе спілкуватися лише з гравцями молодшими за 16.
Roblox наголошує: фото та відео, які використовуються для визначення віку, не зберігатимуться. Нові правила спершу запрацюють в Австралії, Новій Зеландії та Нідерландах, а на початку січня — у всьому світі.
Чому компанія посилює правила
У США триває серія позовів проти Roblox. Позивачі звинувачують платформу в тому, що її механіки «роблять дітей легкою здобиччю для педофілів».
Адвокат Метт Долман вже подав 28 позовів, наголошуючи на «системній проблемі грумінгу».
Останні випадки з позовів:
- сім’я 13-річної дівчинки зі штату Невада стверджує, що її обманом вивів на контакт дорослий чоловік, видаючи себе за ровесника, після чого вимагав від неї інтимні фото та відео;
- у Каліфорнії подано позови щодо 7-річної дівчинки з Філадельфії та 12-річної з Техасу, яких також нібито змусили надсилати інтимні матеріали.
Позивачі переконані: таких інцидентів можна було б уникнути, якби Roblox раніше впровадив перевірку віку та особистості.
Що каже Roblox
У компанії зазначають, що «глибоко стурбовані» будь-яким випадком загрози дітям і цього року вже запустили 145 нових інструментів безпеки.
Roblox наголошує, що вже зараз:
- обмежує чати для молодших користувачів;
- блокує обмін зображеннями між гравцями;
- фільтрує особисту інформацію в листуванні.
«Ми хочемо, щоб користувачі мали більше довіри до тих, з ким спілкуються», — заявив директор із безпеки Roblox Метт Кауфман, додавши, що компанія сподівається задавати стандарт для індустрії.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.