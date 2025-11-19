Roblox заборонить дітям спілкуватися з дорослими незнайомцями через хвилю позовів у США

Компанія посилює правила безпеки, запроваджуючи розпізнавання віку та заборону листування між дітьми й дорослими.

Онлайн-платформа Roblox оголосила про нові правила безпеки: вже з наступного місяця діти більше не зможуть листуватися з дорослими або значно старшими підлітками, з якими вони не знайомі в реальному житті. Про це повідомляє The Guardian.

Це рішення стало відповіддю на низку нових позовів у США, де компанію звинувачують у тому, що платформа використовується хижаками для грумінгу дітей — інколи навіть семирічних.

Раніше повідомлялося, що Техас подав позов проти Roblox, звинувативши компанію у допущенні експлуатації дітей та введенні батьків в оману щодо безпеки платформи.

Що зміниться

Roblox впроваджує систему розпізнавання віку за допомогою аналізу обличчя.

Вона визначатиме вікову групу користувача й дозволятиме чат лише з однолітками або близькими за віком:

до 9 років

9–12

13–15

16–17

18–20

21+

Наприклад, 12-річний користувач зможе спілкуватися лише з гравцями молодшими за 16.

Roblox наголошує: фото та відео, які використовуються для визначення віку, не зберігатимуться. Нові правила спершу запрацюють в Австралії, Новій Зеландії та Нідерландах, а на початку січня — у всьому світі.

Чому компанія посилює правила

У США триває серія позовів проти Roblox. Позивачі звинувачують платформу в тому, що її механіки «роблять дітей легкою здобиччю для педофілів».

Адвокат Метт Долман вже подав 28 позовів, наголошуючи на «системній проблемі грумінгу».

Останні випадки з позовів:

сім’я 13-річної дівчинки зі штату Невада стверджує, що її обманом вивів на контакт дорослий чоловік, видаючи себе за ровесника, після чого вимагав від неї інтимні фото та відео;

у Каліфорнії подано позови щодо 7-річної дівчинки з Філадельфії та 12-річної з Техасу, яких також нібито змусили надсилати інтимні матеріали.

Позивачі переконані: таких інцидентів можна було б уникнути, якби Roblox раніше впровадив перевірку віку та особистості.

Що каже Roblox

У компанії зазначають, що «глибоко стурбовані» будь-яким випадком загрози дітям і цього року вже запустили 145 нових інструментів безпеки.

Roblox наголошує, що вже зараз:

обмежує чати для молодших користувачів;

блокує обмін зображеннями між гравцями;

фільтрує особисту інформацію в листуванні.

«Ми хочемо, щоб користувачі мали більше довіри до тих, з ким спілкуються», — заявив директор із безпеки Roblox Метт Кауфман, додавши, що компанія сподівається задавати стандарт для індустрії.

