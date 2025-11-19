  1. В мире

Roblox запретит детям общаться со взрослыми незнакомцами из-за волны исков в США

15:10, 19 ноября 2025
Компания ужесточает правила безопасности, внедряя распознавание возраста и запрет переписки между детьми и взрослыми.
Онлайн-платформа Roblox объявила о новых правилах безопасности: уже со следующего месяца дети больше не смогут переписываться со взрослыми или значительно старшими подростками, с которыми они не знакомы в реальной жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Это решение стало ответом на серию новых исков в США, где компанию обвиняют в том, что платформа используется хищниками для груминга детей — иногда даже семилетних.

Ранее сообщалось, что Техас подал иск против Roblox, обвинив компанию в допущении эксплуатации детей и введении родителей в заблуждение относительно безопасности платформы.

Что изменится

Roblox внедряет систему распознавания возраста с помощью анализа лица.

Она будет определять возрастную группу пользователя и позволять чат только со сверстниками или близкими по возрасту:

  • до 9 лет
  • 9–12
  • 13–15
  • 16–17
  • 18–20
  • 21+

Например, 12-летний пользователь сможет общаться только с игроками младше 16.

Roblox подчеркивает: фото и видео, используемые для определения возраста, не будут сохраняться. Новые правила сначала заработают в Австралии, Новой Зеландии и Нидерландах, а в начале января — по всему миру.

Почему компания усиливает правила

В США продолжается серия исков против Roblox. Истцы обвиняют платформу в том, что ее механики «делают детей легкой добычей для педофилов».

Адвокат Мэтт Долман уже подал 28 исков, подчеркивая «системную проблему груминга».

Последние случаи из исков:

  • семья 13-летней девочки из штата Невада утверждает, что ее обманом вывел на контакт взрослый мужчина, выдавая себя за ровесника, после чего требовал интимные фото и видео;
  • в Калифорнии поданы иски относительно 7-летней девочки из Филадельфии и 12-летней из Техаса, которых также якобы заставили отправлять интимные материалы.

Истцы уверены: таких инцидентов можно было бы избежать, если бы Roblox раньше внедрил проверку возраста и личности.

Что говорит Roblox

В компании отмечают, что «глубоко обеспокоены» любым случаем угрозы детям и в этом году уже запустили 145 новых инструментов безопасности.

Roblox подчеркивает, что уже сейчас:

  • ограничивает чаты для младших пользователей;
  • блокирует обмен изображениями между игроками;
  • фильтрует личную информацию в переписке.

«Мы хотим, чтобы пользователи имели больше доверия к тем, с кем они общаются», — заявил директор по безопасности Roblox Мэтт Кауфман, добавив, что компания надеется задать стандарт для индустрии.

