Услугу «єВідновлення» расширили еще на две области: как подать заявку на компенсацию

Чтобы получить компенсацию за разрушенное жилье, необходимо зарегистрировать недвижимость на портале «Дія».

С 1 августа по программе «єВідновлення» граждане могут подать заявление в «Дію», чтобы получить жилищный сертификат. Портал «Дія» расширил географию услуги, – сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Сервис расширился на Полтавский и Харьковский регионы. Также он доступен для Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцка.

После внесения сведений в электронный реестр, что вы законный владелец имущества, данные никуда не исчезнут, а мошенники не смогут их подделать.

Услуга необходима украинцам, которые хотят получить компенсацию за поврежденное или разрушенное имущество. Чтобы воспользоваться «єВідновленням», ваше жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре прав.

Чтобы подать заявку, стоит выбрать услугу на портале «Дія», внести необходимую информацию и документы, а затем заверить заявление электронной подписью. После этого регистратор самостоятельно выполнит всю работу и зарегистрирует имущество.

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