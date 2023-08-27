Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ, — Усик після перемоги над Дюбуа, відео

Український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом.

У суботу, 26 серпня, український боксер Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у поєдинку за титули чемпіона світу в надважкій вазі.

«Дякую вам за підтримку. Я присвячую цей поєдинок моїй Україні та ЗСУ», - сказав Усик після перемоги.

Як ми писали, бій відбувся на стадіоні «Вроцлав» у Польщі. Українець нокаутував британця у 9-му раунді.

Таким чином, боксер успішно захистив чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.