На Киевщине из-за ночной атаки повреждено 10 домов, есть пострадавшие: фото последствий

Из-за падения обломков крылатых ракет повреждены 10 частных домов, автомобили и ангар с сельхозтехникой.

Из-за российской ракетной атаки 27 августа в Киевской области повреждены дома. Два человека получили ранения. Об этом сообщает Киевская ОВА.

Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты, попаданий не было.

Однако из-за падения обломков сбитых крылатых ракет в одном из районов области повреждено 10 частных домов. Один имеет значительные повреждения, у других – выбиты окна, двери, крыши, иссеченные фасады.

Кроме того, в результате атаки повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники.

«Два человека были травмированы. Люди получили помощь на месте», – говорится в сообщении.

Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов показал последствия падения обломков ракет.

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