Минобороны представило новые нарукавные знаки для украинских зенитчиков: как они выглядят

«Бдительность и меткость» - под таким лозунгом и с обновленным рисунком уничтожают воздушные цели врага воины 540-го зенитного ракетного Львовского полка.

Фото: Getty Images

Министерство обороны разработало новые нарукавные знаки для украинских зенитчиков. Об этом сообщает Минобороны.

«Бдительность и меткость» — под таким лозунгом и с обновленным рисунком на рукаве уничтожают воздушные цели врага воины 540-го зенитного ракетного Львовского полка», — отметили в ведомстве.

Центральным элементом нарукавного знака является стилизованное изображение серебряного шага вызывающего грифон. В сочетании со стрелой, которую он сжимает правой лапой, грифон является символом бдительности и точности.

Нарукавный знак воинов 38-го зенитного полка изображает золотую осу с серебряными крыльями и жалом. Это указывает на специфику воинской части, на вооружении которой находятся ЗРК Оса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.