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Является ли отсутствие в протоколе задержания адвоката сведений об извещении совета адвокатов основанием для признания протокола недопустимым доказательством - позиция Верховного Суда

Также Верховный Суд отметил, что хотя по общему правилу процессуальные решения, которые стали основанием для проведения НСРД, должны быть открыты стороне защиты после завершения досудебного расследования, однако это не исключает возможность их предоставления при рассмотрении дела в суде.

Руководитель аппарата суда платил премии и зарплату своим родственникам, работавшим у него в подчинении

Суд признал руководителя аппарата Любашевского райсуда Одесской области виновным в нарушении законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Верховный Суд рассмотрел уголовное дело, где директора ООО обвиняли в неисполнении судебного решения, и напомнил, что является объективной стороной этого преступления

Руководитель ООО обвинялась в том, что она, зная о существовании судебного решения, после получения материалов исполнительного производства, продолжала эксплуатацию объекта, путем предоставления в аренду собственного недвижимого имущества.

Правительство не нашло денег для аппаратов судов — петиция к Президенту пока не дала результата

Министерство финансов сослалось на данные Государственной судебной администрации, согласно которым средняя зарплата в аппаратах судов составляет 14,8 тыс. гривен.

Верховный Суд решил, когда неназначение обвиняемой защитника не является нарушением права на защиту

Адвокат обвиняемой утверждал, что во время апелляционного разбирательства было нарушено право на защиту, поскольку суд не решил ходатайство защитника, у которого было прекращено право на занятие адвокатской деятельностью, о продолжении осуществления им защиты или назначении обвиняемой бесплатного защитника за средства государства.

  1. В Украине

Минобороны представило новые нарукавные знаки для украинских зенитчиков: как они выглядят

12:33, 27 августа 2023
«Бдительность и меткость» - под таким лозунгом и с обновленным рисунком уничтожают воздушные цели врага воины 540-го зенитного ракетного Львовского полка.
Минобороны представило новые нарукавные знаки для украинских зенитчиков: как они выглядят
Фото: Getty Images
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Министерство обороны разработало новые нарукавные знаки для украинских зенитчиков. Об этом сообщает Минобороны.

«Бдительность и меткость» — под таким лозунгом и с обновленным рисунком на рукаве уничтожают воздушные цели врага воины 540-го зенитного ракетного Львовского полка», — отметили в ведомстве.

Центральным элементом нарукавного знака является стилизованное изображение серебряного шага вызывающего грифон. В сочетании со стрелой, которую он сжимает правой лапой, грифон является символом бдительности и точности.

Нарукавный знак воинов 38-го зенитного полка изображает золотую осу с серебряными крыльями и жалом. Это указывает на специфику воинской части, на вооружении которой находятся ЗРК Оса.

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