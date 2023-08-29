Пилотам, погибшим в Житомирской области, посмертно присвоили воинские звания

Майору Вячеславу Минке присвоено звание подполковник, майору Сергею Проказину — подполковник, капитану Андрею Пильщикову — майор (посмертно).

Пилотам, которые погибли в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 во время выполнения боевого задания в Житомирской области, посмертно присвоили звание подполковников и майора. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Издал приказ о присвоении воинских званий: майору Вячеславу Минке - подполковник; майору Сергею Проказину - подполковник, капитану Андрею Пильщикову - майор. К сожалению, посмертно", — написал он в Телеграм.

Также Олещук сообщил, что представил погибших военных пилотов к государственным наградам.

Напомним, что Государственное бюро расследований сообщило, что работники Бюро расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39.

В Воздушных силах оценили, сколько может занять расследование авиакатастрофы.

Следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области.

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