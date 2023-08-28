Авиакатастрофа под Житомиром: есть три возможные версии трагедии

Следствие будет рассматривать версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации совершения полетов.

Следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области. Об этом заявила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Как известно, в результате авиакатастрофы погибли трое пилотов: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков «Juice».

Сапьян отметила, что ДБР будет расследовать все детали авиакатастрофы и обещает провести тщательную проверку с тем, чтобы установить все причины трагедии.

К расследованию привлекутся специалисты из Генерального штаба ВСУ и командования Воздушных сил.

«О возможных версиях. Вы отмечали, что передняя квалификация – это нарушение правил полетов или подготовка к ним. И за это действительно есть в Уголовном кодексе наказание. Но также следствием будут рассматриваться версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия - нарушения при организации совершения полетов», - сказала она.

Сапьян добавила, что для того, чтобы доказать одну из версий, нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день. Сюда входят и судебно-медицинские экспертизы и экспертизы по дешифрации черных ящиков. В общем, речь идет о комплексной судебной авиационно-технической экспертизе.

«Рассчитываем на то, что именно эти экспертизы дадут понимание следствию, как это произошло. Но мы понимаем, что от 25 числа до сегодняшнего дня прошло немного времени. И сейчас, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство», - сказала спикер.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик с позывным «Джус».

Добавим, Государственное бюро расследований сообщило, что работники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.

Также по факту авиакатастрофы в Житомирской области открыто уголовное производство.

Кроме того, в Воздушных силах оценили, сколько может занять расследование авиакатастрофы под Житомиром.

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