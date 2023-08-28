Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Обвиняемый бегал по залу судебного заседания, обижал судью и угрожал ей, но с ним ничего поделать не смогли

Случаи нарушения порядка в судебных заседаниях продолжают фиксироваться в судах.

Противоправный отказ в утверждении проекта землеустройства является вмешательством в право собственности: Верховный Суд

Защита права физического лица на получение в собственность земельного участка – позиция Верховного Суда.

На сегодня критически важным вопросом является обеспечение Высшего совета правосудия дополнительным помещением полезной площадью 2173,1 кв м, – ВСП

С 2021 года Высший совет правосудия неоднократно поднимал, в частности перед Кабинетом Министров, вопрос необходимости обеспечения дополнительными помещениями.

В связи с увеличением количества судей ВАКС и работников аппарата на 2024 год Антикорсуд нуждается дополнительно в 101 млн грн, – ВСП

Высшему антикоррупционному суду нужно 101 млн грн в 2024 году для обеспечения увеличения численности судей и работников аппарата, – Высший совет правосудия обратился в Кабмин и Минфин.

Верховная Рада предусмотрела новые полномочия для Шестого апелляционного админсуда в делах о финансировании политических партий

Дела по искам политических партий против НАПК относительно отказа или остановки предоставления государственного финансирования будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд.

  1. В Украине

Авиакатастрофа под Житомиром: есть три возможные версии трагедии

12:27, 28 августа 2023
Следствие будет рассматривать версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации совершения полетов.
Авиакатастрофа под Житомиром: есть три возможные версии трагедии
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Следствие изучает три возможные версии авиакатастрофы в Житомирской области. Об этом заявила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

Как известно, в результате авиакатастрофы погибли трое пилотов: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков «Juice».

Сапьян отметила, что ДБР будет расследовать все детали авиакатастрофы и обещает провести тщательную проверку с тем, чтобы установить все причины трагедии.

К расследованию привлекутся специалисты из Генерального штаба ВСУ и командования Воздушных сил.

«О возможных версиях. Вы отмечали, что передняя квалификация – это нарушение правил полетов или подготовка к ним. И за это действительно есть в Уголовном кодексе наказание. Но также следствием будут рассматриваться версии такие как: техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов, и третья версия - нарушения при организации совершения полетов», - сказала она.

Сапьян добавила, что для того, чтобы доказать одну из версий, нужно провести немало экспертиз, которые не делаются за один день. Сюда входят и судебно-медицинские экспертизы и экспертизы по дешифрации черных ящиков. В общем, речь идет о комплексной судебной авиационно-технической экспертизе.

«Рассчитываем на то, что именно эти экспертизы дадут понимание следствию, как это произошло. Но мы понимаем, что от 25 числа до сегодняшнего дня прошло немного времени. И сейчас, по предварительно установленным обстоятельствам, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов при совершении маневра разворота. Это важно. Мы получили от следователей свежую информацию, которая дополняет наше информационное пространство», - сказала спикер.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе на Житомирщине погиб известный летчик с позывным «Джус».

Добавим, Государственное бюро расследований сообщило, что работники ГБР расследуют обстоятельства авиакатастрофы учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области. 

Также по факту авиакатастрофы в Житомирской области открыто уголовное производство.

Кроме того, в Воздушных силах оценили, сколько может занять расследование авиакатастрофы под Житомиром.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Людмила Губська
    Людмила Губська
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області