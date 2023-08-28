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  1. В Украине

Убийство охранника супермаркета в Буче: российский оккупант получил подозрение

15:31, 28 августа 2023
Во время временной оккупации Бучи он приказал идентифицировать всех лиц, одетых в черную одежду, как врагов.
Убийство охранника супермаркета в Буче: российский оккупант получил подозрение
Фото: Офис Генпрокурора
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Во время оккупации Бучи в Киевской области в 2022 году был застрелен охранник супермаркета NOVUS. Военные рф убили его по приказу старшего офицера, сообщает Офис Генпрокурора.

Так, подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, получил старший наводчик 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии рф.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск в Буче, старший офицер рф с помощью радиосвязи, распространявшегося на боевые машины батареи, отдал приказ идентифицировать всех лиц, одетых в черную одежду, как врагов.

Этим приказом он нарушил принцип различия, так как большое количество гражданского населения могло иметь атрибуты черного цвета. Такая «идентификация врага» могла привести к случайным потерям жизни среди гражданского населения и ранению гражданских лиц.

Оккупанты заметили возле магазина NOVUS местного жителя. Он работал там охранником и был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением «Охрана NOVUS».

У мужчины не было оружия и он не представлял никакой угрозы для оккупантов, но те решили выполнить преступный приказ и открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия.

В результате мужчина получил ранение, от которого скончался. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении пяти российским десантникам, расстрелявшим авто с киевлянином во время оккупации Бучи.

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