Убийство охранника супермаркета в Буче: российский оккупант получил подозрение

Во время временной оккупации Бучи он приказал идентифицировать всех лиц, одетых в черную одежду, как врагов.

Фото: Офис Генпрокурора

Во время оккупации Бучи в Киевской области в 2022 году был застрелен охранник супермаркета NOVUS. Военные рф убили его по приказу старшего офицера, сообщает Офис Генпрокурора.

Так, подозрение в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, получил старший наводчик 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии рф.

По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск в Буче, старший офицер рф с помощью радиосвязи, распространявшегося на боевые машины батареи, отдал приказ идентифицировать всех лиц, одетых в черную одежду, как врагов.

Этим приказом он нарушил принцип различия, так как большое количество гражданского населения могло иметь атрибуты черного цвета. Такая «идентификация врага» могла привести к случайным потерям жизни среди гражданского населения и ранению гражданских лиц.

Оккупанты заметили возле магазина NOVUS местного жителя. Он работал там охранником и был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением «Охрана NOVUS».

У мужчины не было оружия и он не представлял никакой угрозы для оккупантов, но те решили выполнить преступный приказ и открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия.

В результате мужчина получил ранение, от которого скончался. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к совершению этого преступления.

Ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении пяти российским десантникам, расстрелявшим авто с киевлянином во время оккупации Бучи.

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