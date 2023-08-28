Суд конфисковал квартиру чиновницы львовской таможни за 1,86 млн гривен

Чиновница Галицкой таможни не смогла доказать в суде, что приобрела честно квартиру в центре Львова.

На основании материалов Государственного бюро расследований Высший антикоррупционный суд принял решение о конфискации квартиры, принадлежащей чиновнице с таможенного поста Галицкой таможни, – сообщает пресс-служба ГБР.

Чиновница таможенного поста «Львов – Северный» Галицкой таможни внесла информацию в свою декларацию, что получила в подарок от матери квартиру в центре Львова площадью более 100 квадратных метров, которая была приобретена в 2020 году за 1,86 млн гривен.

ГБР передало сведения о потенциальной несовместимости этих активов в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. В результате совместных расследований представителей Бюро и прокуроров были собраны соответствующие доказательства для представления в суд по вопросу конфискации квартиры. Анализ финансового состояния и доходов семьи чиновницы подтвердил отсутствие достаточных финансовых ресурсов для приобретения указанной недвижимости.

Высший антикоррупционный суд признал эту квартиру необоснованным активом, подлежащим конфискации.

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