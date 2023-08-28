Суд конфіскував квартиру посадовиці львівської митниці за 1,86 млн гривень

Посадовиця Галицької митниці не змогла довести в суді, що придбала чесно квартиру в центрі Львова.

На підставі матеріалів Державного бюро розслідувань Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про конфіскацію квартири, належної посадовиці з митного поста Галицької митниці, – повідомляє пресслужба ДБР.

Посадовиця митного поста «Львів — Північний» Галицької митниці внесла інформацію у свою декларацію, що отримала в подарунок від матері квартиру в середмісті Львова площею площу понад 100 квадратних метрів, яка була придбана у 2020 році за 1,86 млн гривень.

ДБР передало відомості про потенційну несумісність цих активів до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Внаслідок спільних розслідувань представників Бюро та прокурорів було зібрано відповідні докази для подання до суду з питання конфіскації квартири. Аналіз фінансового стану та доходів родини посадовиці підтвердив відсутність достатніх фінансових ресурсів для придбання зазначеної нерухомості.

Вищий антикорупційний суд визнав цю квартиру необґрунтованим активом, що підлягає конфіскації.

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