Вбивство охоронця супермаркету в Бучі: російський окупант отримав підозру

Під час тимчасової окупації Бучі він віддав наказ ідентифікувати всіх осіб, які були одягнені в чорний одяг, як ворогів.

Фото: Офіс Генпрокурора

Під час окупації Бучі Київської області у 2022 році був застрелений охоронець супермаркету NOVUS. Військові рф вбили його по наказу старшого офіцера, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Так, підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, отримав старший навідник 1-ї самохідної артилерійської батареї у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії рф.

За даними слідства, 27 лютого 2022 року під час руху колони російських військ у Бучі, старший офіцер рф за допомогою радіозв’язку, що поширювався на бойові машини батареї, віддав наказ ідентифікувати всіх осіб, які були одягнені в чорний одяг, як ворогів.

Цим наказом він порушив принцип розрізнення, так як велика кількість цивільного населення могла мати атрибути чорного кольору. Така «ідентифікація ворога» могла спричинити випадкові втрати життя серед цивільного населення та поранення цивільних осіб.

Окупанти помітили біля магазину NOVUS місцевого жителя. Він працював там охоронцем та був одягнений в службовий одяг чорного кольору з позначенням «Охорона NOVUS».



Чоловік не мав зброї та не становив ніякої загрози для окупантів, але ті вирішили виконати злочинний наказ та відкрили вогонь із автоматичної вогнепальної зброї.

В результаті чоловік отримав поранення, від якого помер. На даний час встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину.

Раніше ми писали, що СБУ повідомила про підозру п’яти російським десантникам, які розстріляли авто з киянином під час окупації Бучі.

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