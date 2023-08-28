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  1. В Україні

Авіакатастрофа під Житомиром: є три можливі версії трагедії

12:27, 28 серпня 2023
Слідство буде розглядати версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і порушення при організації здійснення польотів.
Авіакатастрофа під Житомиром: є три можливі версії трагедії
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Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи в Житомирській області. Про це заявила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону.

Як відомо, внаслідок авіакатастрофи загинули троє пілотів: В’ячеслав МінкаСергій Проказін та Андрій Пільщиков «Juice».

Сап’ян зазначила, що ДБР буде розслідувати всі деталі авіакатастрофи та обіцяє провести ретельну перевірку для того, щоб встановити всі причини трагедії.

До розслідування залучаться фахівці з Генерального штабу ЗСУ і командування Повітряних сил.

«Щодо можливих версій. Ви зазначали, що передня кваліфікація - це порушення правил польотів або підготовка до них. І за це дійсно є в Кримінальному кодексі покарання. Але також наразі слідством будуть розглядатися версії такі як: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія - порушення при організації здійснення польотів», - сказала вона.

Сап'ян додала, що для того, аби довести одну з версій, потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. Сюди входять і судово-медичні експертизи, і експертизи з дешифрації чорних скриньок. Загалом йдеться про комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

«Розраховуємо на те, що саме ці експертизи дадуть розуміння слідству як це відбулося. Але ми розуміємо, що від 25 числа до сьогоднішнього дня пройшло трішки часу. І зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір», - сказала речниця.

Раніше ми писали, що в авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий льотчик з позивним «Джус».

Додамо, Державне бюро розслідувань повідомило, що працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області.

Також за фактом авіакатастрофи на Житомирщині відкрито кримінальне провадження.

Крім того, у Повітряних силах оцінили, скільки може тривати розслідування авіакатастрофи під Житомиром.

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