Сотрудник Минобразвания Андрей Василенко высмеял независимость Украины: начато дисциплинарное производство

Начато дисциплинарное производство, по результатам которого Министерством образования будут приняты соответствующие решения.

Фото: Андрей Василенко/Facebook

Украинцев возмутили антиукраинские высказывания в соцсети работника Министерства образования и науки Андрея Василенко, который является государственным экспертом в группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки.

Он подверг критике идею украинцев стать независимыми и рассказал о том, что она якобы "на пользу стране не пошла".

Василенко также поставил под вопрос достижения, которые принесла независимость странам Балтии.

Министерство образования уже отреагировало на ситуацию и издало приказ об открытии дисциплинарного производства в отношении своего сотрудника. Начато дисциплинарное производство, по результатам которого министерством будут приняты соответствующие решения.

"Сегодня Министерством образования и науки Украины издан приказ об открытии дисциплинарного производства в отношении государственного служащего Андрея Василенко, государственного эксперта в экспертной группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки.

Начато дисциплинарное производство, по результатам которого Министерство образования и науки Украины будет принято соответствующие решения", — сказано в сообщении ведомства.

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