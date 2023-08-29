Немецкого депутата оштрафовали за нанесение свастики на украинские авто

Инцидент произошел в подземном гараже в Баден-Бадене.

В Германии суд оштрафовал депутата горсовета Баден-Бадена, который перманентным маркером нанес свастику и непристойные надписи на двух автомобилях с украинскими номерами. Об этом сообщает Spiegel.

Депутат оштрафован на 50 дневных ставок за "использование символики неконституционных организаций" и применение инвективной лексики. Сумма штрафа держится в секрете.

Инцидент произошел в январе и марте в подземном гараже в Баден-Бадене. Если депутат не обратится в суд с апелляцией, то штраф вступит в силу 8 сентября.

Городские власти Баден-Бадена все еще ищут соответствующее наказание для депутата горсовета. Также нет информации, к какой партии принадлежит мужчина.

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