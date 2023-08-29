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Руководитель аппарата суда платил премии и зарплату своим родственникам, работавшим у него в подчинении

09:29, 29 августа 2023
Суд признал руководителя аппарата Любашевского райсуда Одесской области виновным в нарушении законодательства о предотвращении конфликта интересов.
Руководитель аппарата суда платил премии и зарплату своим родственникам, работавшим у него в подчинении
Источник фото: Судебная власть
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Савранский районный суд Одесской области 16 августа 2023 года признал виновным в нарушении требований антикоррупционного законодательства руководителя аппарата Любашевского районного суда Одесской области Виталия Ростоцкого.

Как отмечается в решении суда, в подчинении Виталия Ростоцкого находились двое его близких родственников.

Так, в должности курьера суда работал родной брат Виталия Ростоцкого, с которым руководитель аппарата единолично заключал гражданско-правовые договоры о предоставлении услуг по доставке почты, а также осуществлял контроль работы брата, подписывая соответствующие акты приема услуг согласно указанным договорам.

Одновременно в должности судебного распорядителя Любашевского райсуда работал дядя руководителя аппарата суда, который, согласно приказам Виталия Ростоцкого в 2021-2023 годах получал премии в размере от 10% до 30% от должностного оклада. Также Виталий Ростоцкий подписывал своему дяде положительные выводы об оценке результатов его работы.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) пришло к выводу, что руководитель аппарата Любашевского райсуда действовал в условиях реального конфликта интересов.

Также было установлено, что Виталий Ростоцкий не сообщал председателю суда и ТУ ГСА в Одесской области о наличии у него конфликта интересов.

В итоге НАПК составило в отношении руководителя аппарата суда протоколы о совершении административного правонарушения по ч. 1 (не уведомление лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов) и ч. 2 (совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов) ) ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.

Виталий Ростоцкий, в свою защиту, в судебном заседании сообщил, что он считал, что не нарушает требования Закона «О предотвращении коррупции», поскольку его брат, работающий в суде в должности курьера, и дядя, работающий в должности судебного распорядителя, не являются членами его семьи в понимании ст. 1 Закона. К тому же, по мнению руководителя аппарата суда, положения настоящего Закона не распространяются на лиц, работающих в сельских населенных пунктах, а пгт. Любашевка после административно-территориальной реформы уже не является районным центром. Кроме того, все распорядительные документы, касающиеся брата и дяди, он подписывал не единолично, а в составе с председателем комиссии по реорганизации суда и по согласованию с председателем суда.

Также Виталий Ростоцкий сообщил, что он неоднократно звонил в НАПК для получения соответствующих разъяснений, но на его звонки никто не отвечал.

Савранский районный суд, изучив составленные НАПК протоколы и позиции сторон, признал Виталия Ростоцкого виновным в совершении коррупционных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 КоАП.

Руководителю аппарата было назначено наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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