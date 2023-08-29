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  1. В Україні

Михайло Подоляк пояснив, чому неможливо провести вибори під час війни

13:41, 29 серпня 2023
Радник керівника Офісу Президента назвав п’ять причин, серед яких фінанси, безпекова ситуація, реєстрація виборців та інше.
Михайло Подоляк пояснив, чому неможливо провести вибори під час війни
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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданок з 1+1" пояснив, чому в Україні в умовах війни неможливо провести вибори. Він виділив кілька причин. 

"По-перше, у нас дійсно воєнний стан. По-друге, у нас дійсно мільйон людей, які сьогодні мають відношення до того, що відбувається на передньому краї. Організувати вибори там практично неможливо. Президент про це чітко говорить - якщо будуть спостерігачі, які зможуть сидіти в окопах", - сказав Подоляк.

Другою причиною, за його словами, є постійні атаки рф. Третя ж складова - агітаційна.

"Як проводити агітацію? В нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити?", - зазначив радник.

Ще однією причиною є величезна кількість тимчасово переміщених людей.

"Це навіть не сім мільйонів, про які говорять всесвітні організації, це понад 14 мільйонів, якщо ще брати внутрішньо переміщених. Яким чином провести в такі короткі терміни перереєстрацію реєстру виборців?", - пояснив Подоляк.

І остання причина, за його словами, - це питання ціни проведення виборів.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення виборів під час війни. Він підкреслив, що має бути забезпечено фінансування та присутність іноземних спостерігачів на виборчих дільницях на передовій.

Зазначимо, що 29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії військового стану така можливість заборонена законом. А вже у 2024 році в Україні мали відбутися президентські вибори.

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