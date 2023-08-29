В Винницкой области задержали бывшего боевика «днр», который хотел убежать в непризнанное Приднестровье

В одном из приграничных районов Винницкой области задержан бывший боевик «днр». Он пытался бежать в непризнанное Приднестровье абы избежать наказания за свои преступления, сообщает Служба безопасности Украины.
По данным следствия, задержан житель Константиновки, который в 2014 году присоединился к так называемому «славянскому полку» – подконтрольной рф террористической группировки с востока Украины.
Там его привлекали к «дежурствам» на вражеских блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, пытавшихся выехать из временно оккупированной части региона.
Во время таких остановок боевики создавали искусственные поводы для кражи людей и конфискации их авто.
СБУ сообщает, что он администрировал несколько прокремлевских групп в запрещенной соцсети «Вконтакте», в которых агитировал жителей Донбасса вступать в террористическую «днр».
К началу полномасштабного вторжения рф мужчина покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался «залечь на дно».
В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
При обыске у него обнаружен мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его коммуникации с боевиками «днр».
Ему сообщили о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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