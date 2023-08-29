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  1. В Украине

В Винницкой области задержали бывшего боевика «днр», который хотел убежать в непризнанное Приднестровье

10:56, 29 августа 2023
СБУ сообщает, что задержан житель Константиновки, который в 2014 году присоединился к так называемому «славянскому полку».
В Винницкой области задержали бывшего боевика «днр», который хотел убежать в непризнанное Приднестровье
Фото: СБУ
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В одном из приграничных районов Винницкой области задержан бывший боевик «днр». Он пытался бежать в непризнанное Приднестровье абы избежать наказания за свои преступления, сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, задержан житель Константиновки, который в 2014 году присоединился к так называемому «славянскому полку» – подконтрольной рф террористической группировки с востока Украины.

Там его привлекали к «дежурствам» на вражеских блокпостах, где он останавливал авто украинских граждан, пытавшихся выехать из временно оккупированной части региона.

Во время таких остановок боевики создавали искусственные поводы для кражи людей и конфискации их авто.

СБУ сообщает, что он администрировал несколько прокремлевских групп в запрещенной соцсети «Вконтакте», в которых агитировал жителей Донбасса вступать в террористическую «днр».

К началу полномасштабного вторжения рф мужчина покинул ряды боевиков и скрыто выехал на подконтрольную Украине территорию, где пытался «залечь на дно».

В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

При обыске у него обнаружен мобильный телефон и сим-карты с доказательствами его коммуникации с боевиками «днр».

Ему сообщили о подозрении в участии в террористической группе или террористической организации.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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