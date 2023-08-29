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Суд визнав недійсними договори, укладені в умовах реального конфлікту інтересів на Харківщині

20:09, 29 серпня 2023
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил исковое заявление НАЗК.
Суд визнав недійсними договори, укладені в умовах реального конфлікту інтересів на Харківщині
Зображення: freepik.com
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Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву Національного агентства з питань запобігання корупції щодо визнання недійсними договорів оренди земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського призначення.

Раніше НАЗК встановило, що зазначені договори, діючи в умовах реального конфлікту інтересів, уклав сільський голова однієї з територіальних громад на Харківщині. Орендарем земельних ділянок став його син.

Своїми діями голова ради порушив вимоги ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» та вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як пише НАЗК, вину посадовця у вчиненні правопорушення встановлено судовим рішенням.

Укладення правочину внаслідок вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення є підставою визнання його недійсним, відповідно до ст. 67 Закону України «Про запобігання корупції».

Тепер земля, що належить місцевій громаді, може бути передана у користування повторно.

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