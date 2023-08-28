Сотрудника СБУ нашли мертвым в его кабинете в Киеве – СМИ

Обстоятельства смерти сотрудника СБУ устанавливает Нацполиция в рамках расследования.

В Киеве обнаружили мертвым сотрудника Службы безопасности Украины.

Как пишет «Интерфакс-Украина», в СБУ подтвердили смерть своего работника, отметив, что обстоятельства произошедшего изучает Нацполиция в рамках расследования уголовного производства.

«Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины», - сказано в сообщении.

Там также подчеркнули: «Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования».

«Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника», - добавили в СБУ.

Источники «Украинской правды» в правоохранительных органах сообщили, что сотрудник СБУ с огнестрельным ранением головы был найден в его кабинете.

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