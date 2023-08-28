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Имущество Окружного админсуда Киева передадут Хозяйственному суду Киева

Хозяйственный суд Киева получит мониторы, ноутбуки, системные блоки, сканер.

Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

  1. В Украине

Сотрудника СБУ нашли мертвым в его кабинете в Киеве – СМИ

17:44, 28 августа 2023
Обстоятельства смерти сотрудника СБУ устанавливает Нацполиция в рамках расследования.
Сотрудника СБУ нашли мертвым в его кабинете в Киеве – СМИ
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В Киеве обнаружили мертвым сотрудника Службы безопасности Украины.

Как пишет «Интерфакс-Украина», в СБУ подтвердили смерть своего работника, отметив, что обстоятельства произошедшего изучает Нацполиция в рамках расследования уголовного производства.

«Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, которое расследуют следователи Национальной полиции Украины», - сказано в сообщении.

Там также подчеркнули: «Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования».

«Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника», - добавили в СБУ.

Источники «Украинской правды» в правоохранительных органах сообщили, что сотрудник СБУ с огнестрельным ранением головы был найден в его кабинете.

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