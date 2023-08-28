2000$ за решение военно-врачебной комиссии: в Киеве разоблачили работницу ВВК

Подозреваемая пообещала за 2 000 долларов скрыть карточку обследования и медицинского осмотра призывника от других членов ВВК.

В Киеве разоблачена работница военно-врачебной комиссии, получившая от призывника 2 000 долларов. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона члену ВВК одного из районных в г. Киеве территориальных центров комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)», — отметили в ОГП.

По данным следствия, подозреваемая пообещала за 2 000 долларов скрыть карточку обследования и медицинского осмотра призывника от других членов ВВК. Это делало невозможным дальнейшее прохождение им военно-врачебной комиссии и затягивало процесс призыва на военную службу.

Правоохранители задержали ее при получении средств.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Киеве главе военно-врачебной комиссии Подольского территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении в подделке справок для выезда военнообязанных за границу. Стоимость услуги по изготовлению фальсифицированных медицинских документов составляла от 3 до 4 тыс. долларов с человека.

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