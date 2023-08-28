Буданов рассказал, как разведка следит за россиянами в Крыму

ГУР получает свои спутниковые данные, отметил Кирилл Буданов.

Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ГУР через спутник может следить за российской армией в Крыму. Информация поступает с часовой задержкой. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода Крым.Реалии.

"У нас нет проблем с космической разведкой. Есть проблемы в скорости получения информации. Это технический процесс. Да, хотелось бы, как в фильмах: чтобы там посмотрел – а давай налево, направо. Так может позволить себе несколько стран в мире. К сожалению, пока мы такого не можем. Но посмотреть на то, что происходит сейчас, - это для нас не проблема", - отметил руководитель ГУР.

Напомним, ранее Буданов заявил, что Украина освободит Крым "комбинированным путем", но без военных действий это невозможно.

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