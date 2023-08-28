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Применение полицейскими огнестрельного оружия должно быть детально регламентировано национальными властями и должна существовать четкая цепь командования, — решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека по одному из дел признал, что применение полицией силы против заявителя было обоснованным, но отметил хаотический способ использования полицией огнестрельного оружия для задержания водителя.

Кандидаты на должность члена Совещательной группы экспертов смогут подать документы до 12 сентября – Совет судей

Совет судей Украины планирует избрать члена Совещательной группы экспертов для избрания судей КСУ.

Не создать Генпрокурора №2: Денис Малюська рассказал, что в ближайшие месяцы будет происходить с САП, НАБУ и возобновлением декларирования

«Поиск баланса между необходимостью предоставить управленческие рычаги влияния руководителю САП, но при этом и не создать генерального прокурора №2», - по словам Дениса Малюськи, в ближайшие четыре месяца состоятся дискуссии вокруг статуса и полномочий САП и НАБУ.

Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

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Буданов рассказал, как разведка следит за россиянами в Крыму

23:37, 28 августа 2023
ГУР получает свои спутниковые данные, отметил Кирилл Буданов.
Буданов рассказал, как разведка следит за россиянами в Крыму
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Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ГУР через спутник может следить за российской армией в Крыму. Информация поступает с часовой задержкой. Об этом он сообщил в комментарии Радио Свобода Крым.Реалии. 

"У нас нет проблем с космической разведкой. Есть проблемы в скорости получения информации. Это технический процесс. Да, хотелось бы, как в фильмах: чтобы там посмотрел – а давай налево, направо. Так может позволить себе несколько стран в мире. К сожалению, пока мы такого не можем. Но посмотреть на то, что происходит сейчас, - это для нас не проблема", - отметил руководитель ГУР.

Напомним, ранее Буданов заявил, что Украина освободит Крым "комбинированным путем", но без военных действий это невозможно.

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