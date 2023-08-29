Может ли назначаться субсидия, если лицо оформило оплату частями на покупку стоимостью 10 000 грн

Пенсионный фонд разъяснил, назначат ли субсидию, если у человека оформлена оплата по частям (10 платежей) на покупку общей стоимостью 10 000 грн.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, может ли назначаться субсидия, если у человека оформлена оплата по частям (10 платежей) на покупку общей стоимостью 10 000 грн.

В ведомстве пояснили, что в данном случае жилищная субсидия назначается.

Жилищная субсидия не назначается в случае, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за назначением жилищной субсидии (назначением жилищной субсидии без обращения) совершил покупку, в том числе товаров долгосрочного потребления, на сумму , которая на дату проведения операции превышает 50 тыс. гривен, или единовременно оплатил на эту сумму любые работы или услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья) (пункт 14 Положения о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 N 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).

Ранее мы писали, за какой период в доходе домохозяйства при назначении субсидии учитывается пенсионная выплата.

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