Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Применение полицейскими огнестрельного оружия должно быть детально регламентировано национальными властями и должна существовать четкая цепь командования, — решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека по одному из дел признал, что применение полицией силы против заявителя было обоснованным, но отметил хаотический способ использования полицией огнестрельного оружия для задержания водителя.

Кандидаты на должность члена Совещательной группы экспертов смогут подать документы до 12 сентября – Совет судей

Совет судей Украины планирует избрать члена Совещательной группы экспертов для избрания судей КСУ.

Не создать Генпрокурора №2: Денис Малюська рассказал, что в ближайшие месяцы будет происходить с САП, НАБУ и возобновлением декларирования

«Поиск баланса между необходимостью предоставить управленческие рычаги влияния руководителю САП, но при этом и не создать генерального прокурора №2», - по словам Дениса Малюськи, в ближайшие четыре месяца состоятся дискуссии вокруг статуса и полномочий САП и НАБУ.

Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

Государственные служащие больше ориентированы на государство, а не общество – исследование НАДС

Выявлена разница в подходах к деятельности у госслужащих и работников органов местного самоуправления.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин расширил полномочия Государственной налоговой службы

07:50, 29 августа 2023
Внесены изменения в Положение о Государственной налоговой службе Украины.
Кабмин расширил полномочия Государственной налоговой службы
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Правительство постановлением от 22 августа №888 несколько расширило полномочия Государственной налоговой службы.

Так, согласно изменениям в Положение к ГНС, Государственная налоговая служба теперь применяет к банкам, другим финансовым учреждениям, небанковским предоставлятелям платежных услуг, эмитентам электронных денег, которые не предоставили соответствующим контролирующим органам ГНС в установленный законом срок уведомления об открытии или закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков или приступили к осуществлению расходных операций по счету/электронному кошельку налогоплательщика до получения уведомления соответствующего территориального органа ГНС о взятии счета/электронного кошелька на учет в ГНС, финансовые (штрафные) санкции (штрафы) в установленном Налоговым кодексом Украины размере.

Также ГНС имеет право получать бесплатно от налогоплательщиков, а также от Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских предоставлятелей платежных услуг, эмитентов электронных денег справки в порядке и на основаниях, определенных Налоговым кодексом Украины, с учетом законов, определяющих порядок раскрытие указанными лицами информации, содержащей банковскую тайну, тайну поставщика платежных услуг, а на основании решения суда - информацию об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах в банке/небанковском поставщике платежных услуг, электронных кошельках, в том числе о непоступлении в установленные сроки валютной выручки от субъектов хозяйствования, информацию о договорах должника о хранении ценностей или предоставлении должнику в имущественный наем (аренду) охраняемого банком индивидуального банковского сейфа.

Кроме того, она может взимать с банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег, органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, пеню за несвоевременное исполнение ими решений суда, решений руководителя органа взыскания (его заместителя или уполномоченного лица) в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, и платежных инструкций налогоплательщиков об уплате налогов, сборов, платежей.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області