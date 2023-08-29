Кабмин расширил полномочия Государственной налоговой службы

Внесены изменения в Положение о Государственной налоговой службе Украины.

Правительство постановлением от 22 августа №888 несколько расширило полномочия Государственной налоговой службы.

Так, согласно изменениям в Положение к ГНС, Государственная налоговая служба теперь применяет к банкам, другим финансовым учреждениям, небанковским предоставлятелям платежных услуг, эмитентам электронных денег, которые не предоставили соответствующим контролирующим органам ГНС в установленный законом срок уведомления об открытии или закрытии счетов/электронных кошельков налогоплательщиков или приступили к осуществлению расходных операций по счету/электронному кошельку налогоплательщика до получения уведомления соответствующего территориального органа ГНС о взятии счета/электронного кошелька на учет в ГНС, финансовые (штрафные) санкции (штрафы) в установленном Налоговым кодексом Украины размере.

Также ГНС имеет право получать бесплатно от налогоплательщиков, а также от Национального банка, банков, других финансовых учреждений, небанковских предоставлятелей платежных услуг, эмитентов электронных денег справки в порядке и на основаниях, определенных Налоговым кодексом Украины, с учетом законов, определяющих порядок раскрытие указанными лицами информации, содержащей банковскую тайну, тайну поставщика платежных услуг, а на основании решения суда - информацию об объеме и обращении средств/электронных денег на счетах в банке/небанковском поставщике платежных услуг, электронных кошельках, в том числе о непоступлении в установленные сроки валютной выручки от субъектов хозяйствования, информацию о договорах должника о хранении ценностей или предоставлении должнику в имущественный наем (аренду) охраняемого банком индивидуального банковского сейфа.

Кроме того, она может взимать с банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег, органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств, пеню за несвоевременное исполнение ими решений суда, решений руководителя органа взыскания (его заместителя или уполномоченного лица) в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины, и платежных инструкций налогоплательщиков об уплате налогов, сборов, платежей.

Автор: Наталя Мамченко

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