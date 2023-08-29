Чи може призначатися субсидія, якщо особа оформила оплату частинами на покупку вартістю 10 000 грн

Пенсійний фонд роз’яснив, чи призначать субсидію, якщо у людини оформлена оплата частинами (10 платежів) на покупку загальною вартістю 10 000 грн.

В Пенсійному фонді України пояснили, чи може призначатися субсидія, якщо у людини оформлена оплата частинами (10 платежів) на покупку загальною вартістю 10 000 грн.

У відомстві пояснили, що у зазначеному випадку житлова субсидія призначається.

Житлова субсидія не призначається у разі, якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії (призначенням житлової субсидії без звернення) здійснив покупку, зокрема товарів довгострокового вжитку, на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень, або одноразово оплатив на цю суму будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла) (пункт 14 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 N°848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

Раніше ми писали, за який період в дохід домогосподарства при призначенні субсидії враховується пенсійна виплата.

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