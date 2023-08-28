Буданов розповів, як розвідка стежить за росіянами в Криму

ГУР отримує свої супутникові дані, зазначив Кирило Буданов.

Керівник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що розвідка через супутник може стежити за російською армією в Криму. Інформація надходить із годинною затримкою. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода Крим.Реалії.

"У нас немає проблем із космічною розвідкою. Є проблеми у швидкості отримання інформації. Це технічний процес. Так, хотілося б, як у фільмах: щоб там подивився - а давай наліво, направо. Так може дозволити собі кілька країн у світі. На жаль, поки що ми такого не можемо. Але подивитися станом на те, що відбувається зараз, - це для нас не проблема", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що Україна звільнить Крим "комбінованим шляхом", але без воєнних дій це неможливо.

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