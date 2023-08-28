2000$ за рішення військово-лікарської комісії: у Києві викрили працівницю ВЛК

Підозрювана пообіцяла за 2 000 доларів приховати картку обстеження та медичного огляду призовника від інших членів ВЛК.

У Києві викрито працівницю військово-лікарської комісії, яка одержала від призовника 2 000 доларів. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону члену ВЛК одного з районних у м. Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України)», — зазначили в ОГП.

За даними слідства, підозрювана пообіцяла за 2 000 доларів приховати картку обстеження та медичного огляду призовника від інших членів ВЛК. Це унеможливлювало подальше проходження ним військово-лікарської комісії та затягувало процес призову на військову службу.

Правоохоронці затримали її під час одержання коштів.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що у Києві голові військово-лікарської комісії Подільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон. Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис доларів з людини.

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