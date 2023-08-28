Співробітника СБУ знайшли мертвим у його кабінеті в Києві – ЗМІ

Обставини смерті співробітника СБУ встановлює Нацполіція в межах розслідування.

У Києві знайшли мертвим співробітника Служби безпеки України.

Як пише «Інтерфакс-Україна», в СБУ підтвердили смерть свого працівника, зазначивши, що обставини події вивчає Нацполіція в межах розслідування кримінального провадження.

«Обставини смерті співробітника СБУ встановлюють у межах кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України», - сказано у повідомленні.

Там також наголосили: «Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування».

«Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого співробітника», - додали в СБУ.

Джерела «Української правди» в правоохоронних органах повідомили, що співробітника СБУ із вогнепальним пораненням голови знайшли у його кабінеті.

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