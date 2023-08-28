Новый временный штат судов: сколько судей будет в каждом суде Украины, документ

Обнародован новый временный штат судов первой и апелляционной инстанций на 2023 год.
Как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», 24 августа Высший совет правосудия утвердил новый временный штат местных и апелляционных судов на 2023 год.
Согласно решению ВСП, было определено следующее количество судей:
Местные суды:
- в местных общих судах – 5052 должности судей
- в окружных административных судах – 663 должности судей
- в хозяйственных местных судах – 650 должностей судей
- всего – 6 365 судей в местных судах
Апелляционные суды
- апелляционные общие суды – 1081 должность судей
- апелляционные административные суды – 283 должности судей
- апелляционные хозяйственные суды – 247 должностей судей
- всего – 1 611 должностей судей в апелляционных судах
В общей сложности – 7 976 судей в судах первой и апелляционной инстанциях.
Согласно временному штатному расписанию, например, в Шевченковском районном суде Киева должны осуществлять правосудие 42 судьи, в Печерском районном суде Киева – 36 судей, в Днепровском районном суде Киева – 35 судей.
В Хозяйственном суде города Киева должны осуществляться правосудие 77 судей. А в недавно созданном Киевском городском окружном административном суде – 51 судья.
Временный штат Киевского апелляционного суда определен в количестве 145 судей. А Шестого апелляционного административного суда – на уровне 51 судьи. Временный штат Северного апелляционного хозяйственного суда – 75 судей.
С новой временной численностью судей в каждом суде можно ознакомиться ниже:
Напомним, что со штатными расписаниями местных и апелляционных судов, утвержденных еще в 2018-2019 годах, можно ознакомиться по ссылкам.
Автор: Вячеслав Хрипун
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