Новий тимчасовий штат судів: скільки суддів буде в кожному суді України, документ

5052 судді в місцевих загальних судах, 663 судді в окружних адміністративних судах, 1081 суддя в загальних апеляційних судах.

Джерело фото: Судова влада

Оприлюднено новий тимчасовий штат судів першої та апеляційної інстанції на 2023 рік.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», 24 серпня Вища рада правосуддя затвердила новий тимчасовий штат місцевих та апеляційних судів на 2023 рік.

Згідно з рішенням ВРП, була визначена наступна кількість суддів:

Місцеві суди:

в місцевих загальних судах – 5052 посади суддів

посади суддів в окружних адміністративних судах – 663 посади суддів

посади суддів в господарських місцевих судах - 650 посад суддів

посад суддів всього – 6 365 суддів в місцевих судах

Апеляційні суди

апеляційні загальні суди – 1081 посада суддів

посада суддів апеляційні адміністративні суди – 283 посади суддів

посади суддів апеляційні господарські суди – 247 посад суддів

посад суддів всього – 1 611 посад суддів в апеляційних судах

Загалом – 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанцій.

Згідно з тимчасовим штатним розписом, наприклад, в Шевченківському районному суді Києва повинні здійснювати правосуддя 42 судді, в Печерському районному суді Києва - 36 суддів, Дніпровському районному суді Києва – 35 суддів.

У Господарському суді міста Києва повинні здійснювати правосуддя 77 суддів. А у нещодавно створеному Київському міському окружному адміністративному суді – 51 суддя.

Тимчасовий штат Київського апеляційного суду визначено на рівні 145 суддів. А Шостого апеляційного адміністративного суду – на рівні 51 судді. Тимчасовий штат Північного апеляційного господарського суду – 75 суддів.

З новою тимчасовою чисельністю суддів в кожному суді можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що зі штатними розписами місцевих та апеляційних судів, які були затверджені ще у 2018-2019 роках, можна ознайомитися за посиланнями.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.