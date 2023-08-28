Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Новий тимчасовий штат судів: скільки суддів буде в кожному суді України, документ

5052 судді в місцевих загальних судах, 663 судді в окружних адміністративних судах, 1081 суддя в загальних апеляційних судах.

Зеленський про антикорупційні органи: «Трішки більше колективу до слідства доєднати – цього замало»

Володимир Зеленський зазначив, що «багатьом хлопцям та дівчатам, які працюють в антикорупційних органах, він дуже вдячний», але вони повинні пропонувати системні рішення – не просто розширити штат.

До Ради подали законопроект про оподаткування надприбутків банків, — Данило Гетманцев

Законопроектом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5%.

Верховний Суд висловив позицію щодо захисту культурної спадщини і протиправності здійснення будівельних робіт без відповідного дозволу

Верховний Суд: історичний ареал Києва визначався в історико-архітектурному опорному плані, який є частиною Генплану, а тому висновки Мінкульту стосовно протиправності здійснення будівельних робіт на об`єкті, що знаходиться у межах історичного ареалу Києва, без отримання дозволу, є обґрунтованими.

Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Новий тимчасовий штат судів: скільки суддів буде в кожному суді України, документ

14:50, 28 серпня 2023
5052 судді в місцевих загальних судах, 663 судді в окружних адміністративних судах, 1081 суддя в загальних апеляційних судах.
Новий тимчасовий штат судів: скільки суддів буде в кожному суді України, документ
Джерело фото: Судова влада
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Оприлюднено новий тимчасовий штат судів першої та апеляційної інстанції на 2023 рік.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», 24 серпня Вища рада правосуддя затвердила новий тимчасовий штат місцевих та апеляційних судів на 2023 рік.

Згідно з рішенням ВРП, була визначена наступна кількість суддів:

Місцеві суди:

  • в місцевих загальних судах – 5052 посади суддів 
  • в окружних адміністративних судах  – 663 посади суддів 
  • в господарських місцевих судах - 650 посад суддів 
  • всього – 6 365 суддів в місцевих судах

Апеляційні суди 

  • апеляційні загальні суди – 1081 посада суддів 
  • апеляційні адміністративні суди – 283 посади суддів 
  • апеляційні господарські суди – 247 посад суддів
  • всього – 1 611 посад суддів в апеляційних судах 

Загалом – 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанцій. 

Згідно з тимчасовим штатним розписом, наприклад, в Шевченківському районному суді Києва повинні здійснювати правосуддя 42 судді, в Печерському районному суді Києва - 36 суддів, Дніпровському районному суді Києва – 35 суддів.

У Господарському суді міста Києва повинні здійснювати правосуддя 77 суддів. А у нещодавно створеному Київському міському окружному адміністративному суді – 51 суддя.

Тимчасовий штат Київського апеляційного суду визначено на рівні 145 суддів. А Шостого апеляційного адміністративного суду – на рівні 51 судді. Тимчасовий штат Північного апеляційного господарського суду – 75 суддів.

З новою тимчасовою чисельністю суддів в кожному суді можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що зі штатними розписами місцевих та апеляційних судів, які були затверджені ще у 2018-2019 роках, можна ознайомитися за посиланнями.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Людмила Губська
    Людмила Губська
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області