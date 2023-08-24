Новий тимчасовий штат місцевих та апеляційних судів – затверджена чисельність суддів

Нова чисельність суддів в Україні – 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанції.

Вища рада правосуддя 24 серпня 2023 року затвердила нову тимчасову чисельність суддів в судах першої та апеляційної інстанції на 2023 рік.

Встановлення тимчасової чисельності суддів необхідно ВККС для проведення конкурсів на вакантні посади суддів, які вже заплановані на 2023-2024 роки.

Державна судова адміністрація запропонувала ВРП встановити наступну тимчасову чисельність суддів на 2023 рік.

Місцеві суди:

в місцевих загальних судах – 5052 посади суддів

в окружних адміністративних судах – 663 посади суддів

в господарських місцевих судах - 650 посад суддів

всього – 6 365 суддів в місцевих судах

Апеляційні суди

апеляційні загальні суди – 1081 посада суддів

апеляційні адміністративні суди – 283 посади суддів

апеляційні господарські суди – 247 посад суддів

всього – 1 611 посад суддів в апеляційних судах

Загалом – 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанцій.

Вказані цифри враховують також кількість суддів судів Донецької, Луганської областей, АР Крим та міста Севастополь, які поки що не здійснюють правосуддя (959 посад суддів).

Як зазначили в ДСА, з часом зазначена чисельність суддів може бути переглянута з огляду на корективи в навантаженні.

У свою чергу, у ВРП зазначили, що за інформацією Ради суддів України за перше півріччя 2023 року, з урахуванням рекомендованих ВРП показників середньої тривалості розгляду справ, орієнтовна нормативна чисельність суддів становить 10 452 посади суддів без урахування даних місцевих та апеляційних судів, підсудність яких на даний час змінена.

А відповідно до доведеного розпису державного бюджету на 2023 рік, ДСА забезпечено виплату суддівської винагороди 4 916 суддям місцевих та апеляційних судів, тобто з урахуванням їх фактичної чисельності.

Під час підготовки бюджетного запиту на 2024 рік, з урахуванням вимог Міністерства фінансів, прорахована кількість суддів на наступний рік – 4 777 суддів місцевих та апеляційних судів.

У підсумку, Вища рада правосуддя визначила на 2023 рік тимчасову чисельність суддів місцевих та апеляційних суді запропоновану ДСА, тобто у кількості 7 976 суддів в судах першої та апеляційної інстанції.

Відповідне рішення підтримали усі 13 членів Ради правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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